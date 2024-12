Pronosticipremium.com - Cristante out, pedina di scambio per la Roma: col Milan o col Napoli?

Leggi su Pronosticipremium.com

Attenzione totale dellaalla sfida contro ildi questa sera, in un big match serve a Ranieri per continuare il processo di guarigione iniziato settimane fa e a Fonseca per evitare l’esonero. Ultimo appuntamento prima che si chiudano i battenti sul 2024, in vista di un gennaio di fuoco tra derby della capitale, ultime due di Europa League e un calciomercato sulla carta frenetico. Giallorossi pronti a muoversi su diversi fronti, tanto in entrata quanto in uscita, e un nome caldo è quello di Bryan.Il centrocampista ex Atalanta è al momento out per un infortunio alla caviglia che si sta rivelando più spinoso del previsto, ma al di là di questo è il rendimento generale di questi mesi a non convincere il club. La coppia Paredes-Koné è inamovibile, con la mina vagante Pisilli pronto a sostituirlo, e lo spazio per il veterano giallorosso sembra difficile da trovare.