Calciomercato – Milan possibile cessione di Tomori | la Juventus prepara l’affondo

Il futuro di Fikayopotrebbe essere lontano dao. Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese durante Calcio Weekend Live, ilavrebbe aperto alla possibilità di cedere il difensore inglese, attirando così l’interesse della. I bianconeri, infatti, sembrano pronti ad approfondire la situazione già nelle prossime settimane, con un incontro fissato a margine del match di Supercoppa Italiana tra le due squadre., classe 1997 ed ex Chelsea, è un profilo che risponde perfettamente alle esigenze della formazione di Thiago Motta. Solido, esperto e già perfettamente adattato ai ritmi della Serie A, rappresenta un rinforzo ideale per un reparto difensivo che lavuole potenziare per il prosieguo della stagione. Il difensore inglese, che ha dimostrato grande affidabilità nei suoi anni al, è però reduce da una stagione complicata, con qualche prestazione sottotono e difficoltà legate al sistema di gioco di Paulo Fonseca.