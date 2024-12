Ilrestodelcarlino.it - Trent’anni fa moriva Cortesi, grande studioso di archeologia

fa, il 30 dicembre del 1994,il dottor Giuseppe, un ravennate doc (era nato a Ravenna nel 1913) che ha legato il suo nome didia una delle scoperte più importanti del nostro territorio. Fu, infatti, a identificare nella Civitas Classis la posizione dell’antico porto di Augusto che in età imperiale ospitava ben 250 navi con il compito di proteggere la parte orientale dell’impero. Si sapeva che il porto era a ridosso delle chiese di Sant’Apollinare in Classe e di Santa Maria in Porto Fuori come dimostrano i loro nomi che richiamano la flotta (Classis) e il porto, ma i mutamenti morfologici del territorio avevano reso difficile, se non impossibile, la sua identificazione., dopo aver esaminato conattenzione gli studi compiuti sull’antico porto e utilizzando le aerofotografie realizzate da Vitale Valvassori, riuscì a individuare l’area occupata dal porto romano nella zona compresa fra Santa Maria in Porto Fuori e la basilica di San Severo.