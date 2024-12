Ilgiorno.it - Previsioni meteo Milano e Lombardia, San Silvestro e Capodanno sotto il sole ma freddini e con tanta nebbia. E con il 2025 cambia tutto

Leggi su Ilgiorno.it

, 28 dicembre 2024 - Sancon il, grazie all'anticiclone delle Azzorre ma inizioche probabilmente, tra Befana e dintorni, sarà all’insegna della pioggia: ledelrologo Mattia Gussoni, de iL.it, indicano "una lunga fase di bel tempo a cavallo tra il 2024 e il", conal Nord, in particolare nella Pianura Padana. La prima perturbazione delè attesa non prima di giovedì 2 gennaio. Grazie al, si prevedono temperature massime gradevoli,con massime oltre 15 gradi anche nei fondovalle alpini, comprese Lecco e Sondrio. Nelle prime ore del mattino si prevedono comunque temperature più rigide al Centro-Nord, con possibili gelate sopratnella Pianura Padana. Qui il 30 e il 31 dicembre si prevedono "nebbie in infittimento" che potranno portare a "una sensibile riduzione della visibilità" a causa dell'assenza di vento e della persistente stabilità atmosferica.