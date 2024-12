Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Semmering 2024 in DIRETTA: Federica Brignone vince e vola in vetta alla classifica generale!

14.18 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo.14.16 Attenzione amici, domani gli orari dello slalom saranno diversi: 10.30 la prima manche, 13.30 la seconda.14.13 Domani dovrebbe essere al via anche in slalom. L'obiettivo sarà portare a casa qualche punto prezioso per la. Ormai non possiamo più nasconderci, amici di OA Sport.14.12 Il settimo posto di Marta Bassino va salutato positivamente. In alcune sezione è tornata a sciare come sa. Serve solo ritrovare fiducia e poi la ritroveremo a lottare per il podio anche tra le porte larghe.