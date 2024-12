Ilrestodelcarlino.it - In Toscana solo con la Fidelity Card

Attiva la prevendita per il settore ospiti dello stadio dei Marmi di Carrara, per il match Carrarese-Cesena di domani, alle 15. Come da determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, la vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Emilia Romagna è limitata alsettore ospiti e per completare l’acquisto è necessario essere sottoscrittori della Cesena FC. I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne sia online che nei punti vendita abilitati, oltre che presso il Coordinamento Clubs Cesena, a 15 euro, fino alle 19 di oggi.