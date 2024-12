Ilrestodelcarlino.it - Il dialetto veneto scambiato per un insulto razzista: l’assurda vicenda nella San Vendemiano di Zaia

Treviso, 28 dicembre 2024 – Fischi per fiaschi a San(Treviso), di quelli così gravi da causare delle accuse di razzismo. La protagonista dellaè una donna nigeriana residente da vent’anni in Italia. Ha denunciato un presunto episodio di odio razziale: il 5 ottobre scorso, di fronte alla sua casa, è stato infatti affisso un cartello con la scritta ‘Anera m.’. La signora lo ha interpretato come unal colore della sua pelle. Molti i media che hanno trattato la, compresi quelli televisivi. Eppure, di razzismo non ce n’era neanche traccia: ‘Anera’ insignifica ‘anatra’, e il cartello era stato affisso a ridosso del matrimonio di un ragazzo trevigiano, per l’appunto soprannominato ‘anera’. Niente di più che un tradizionale scherzo dei suoi amici nel suo ‘grande giorno’.