Tim Miller, regista di Deadpool, racconta quanto ha guadagnato per i due anni di lavoro per il film del 2016

Timha rivelatohacomedidel, il suo debutto alla regia di un lungometraggio. Ilha dichiarato in una nuova intervista che non è stato “redditizio” per unalle prime armi realizzare unsui supereroi con Ryan Reynolds, nonostante l’enorme successo ottenuto dal. “Potreste non saperlo, ma non è una cosa molto redditizia essere unalle prime armi a Hollywood, e vi dirò esattamente“, ha dettoa Collider. “Ho ricevuto 225.000 dollari per dirigere. So che sembrano un sacco di soldi, ma per duedi, non sono un sacco di soldi“.Ha continuato, “Non che non ne sia grato, ne sono estremamente grato, è così che vanno le cose perché dovresti esserlo quando sei unalle prime armi. Il mio agente mi ha detto ‘Amico, guadagni di più con un episodio di The Walking Dead!'”.