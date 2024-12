Ilnapolista.it - Il Torino abbandona Simeone, il prestito richiesto poteva diventare obbligo di riscatto a 8-10 milioni

Ilhato la pista legata a Giovannidel Napoli, dopo che ha convinto Antonio Conte a restare come vice-Lukaku. Ora i granata vorrebbero riportare in Italia Beto, che all’Everton non ha trovato la giusta piazza per esplodere.Il, ildia 8-10Come riportato da La Stampa:Beto è diventato il primo nome della lista dopo le difficoltà per, che Conte ha per ora bloccato a Napoli. Avevano ribadito una richiesta di, aggiungendo al diritto dila possibilità di arrivare all’per una cifra vicina agli 8-10. Ilinsiste per Beto, che da quando ha scelto l’Everton ha perso l’ispirazione di Udine: 4 gol in un anno e mezzo. L’argentino non si è dimostrato all’altezza di essere il vice-Lukaku (Gazzetta)Il Napoli è impegnato solo in serie A, ma su quanti giocatori davvero intercambiabili può fare affidamento? Difficile contarne più di 13, forse 14.