Tvplay.it - Addio Milan, via per 50 milioni: ha vinto la Premier League

In casa, dopo la vittoria di Verona, bisogna registrare unimportante in sede di calciomercato.Dopo il pari rimediato allo Stadio San Siro contro il Genoa, ilha ottenuto un successo importante in campionato. Venerdì scorso, infatti, i rossoneri hanno battuto allo Stadio Bentegodi il Verona di Paolo Zanetti con il gol realizzato da uno dei migliori uomini a disposizione di Paulo Fonseca: Tijjani Reijnders., via per 50: hala(LaPresse) tvplay.itNonostante il successo contro il Verona, di fatto, ilnon è riuscito ad uscire dalle critiche che gli stanno arrivando dall’inizio di questa stagione. Contro il team veneto, infatti, i rossoneri hanno sì meritato i tre punti, ma di certo non hanno fornito una prestazione convincente.Il, una volta archiviato la vittoria ottenuta allo Stadio Bentegodi, è ora atteso dalla gara di domenica prossima dello Stadio San Siro contro la Roma di Claudio Ranieri.