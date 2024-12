Ilnapolista.it - Addio a Hervé ciclista simbolo del doping Festina: «Credi davvero che il doping sia nato con Armstrong?»

È morto Pascaldegli anni Novanta, suo malgrado noto soprattutto perché coinvolto, come tutta la(la sua squadra), nello scandalo. Le Parisien ha sentito il suo ex compagno Richard Virenque.è morto a 60 anni per cancro molto aggressivo.divenne professionista tardi, a 29 anni. Vinse una tappa al Giro d’Italia, nel 1996, indossò per un giorno la maglia rosa.«Quando vinsi a Courchevel (nel Tour de France del 1997), fu grazie a lui. La sera prima mi aveva tirato su di morale, dicendomi che avrei dovuto impegnarmi al massimo il giorno dopo», racconta Virenque.È impossibile parlare disenza parlare di. “Il caso, nel 1998, un vasto scandaloche sconvolse il Tour de France. Si ritrovò a spiegare le pratiche della squadra. «Non avevo coscienza di fare del male», spiegò 20 anni dopo, nel 2018.