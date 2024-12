Turchia condannati il proprietario e l’architetto di un hotel crollato nel terremoto del 2023

Leggi su Open.online

Un tribunale turco ha condannato a oltre 18 anni di reclusione ildell’albergo Grand Isiasdi Adiyaman, nel sudest anatolico,durante ildel 6 febbraioprovocando la morte di 72 persone.Ildell’Ahmet Bozkurt eErdem Yilmaz sono stati entrambia 18 anni e 5 mesi di carcere per «aver causato la morte e il ferimento di più di una persona per negligenza consapevole», riferisce la tv di Stato Trt. Nello stesso caso, sono statianche il figlio dela oltre 17 anni di carcere, un ingegnere a più di 16 anni di reclusione, mentre altri due ingegneri hanno ricevuto un condanna che supera gli 8 anni.Tra le 72 vittime del Grand Isiasdi Adiyaman, 35 erano cittadini turco ciprioti, in gran parte adolescenti arrivati inper partecipare a un torneo di pallavolo.