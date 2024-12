Lanazione.it - Navicello del Maestro. Lo speciale restauro

Torna a splendere ildelGiacomo Puccini. Alla presenza del governatore della Regione Eugenio Giani, del sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro e di Fabrizio Miracolo, presidente del Festival Pucciniano, ieri mattina presso la Terrazza Belvedere a Torre del Lago, l’Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli ha presentato ufficialmente ildell’imbarcazione. "Completamente restaurato nella parte materica, è stato dotato di un motore elettrico, sarà esposto nel nel Parco della Musica del Gran Teatro Giacomo Puccini e sarà utilizzato per visite guidate ed iniziative – spiega il presidente del Parco Lorenzo Bani - come ulteriore strumento di promozione del territorio in un luogo dove natura, cultura, musica e storia si incontrano". Si tratta di una barca in legno ottocentesca realizzata in quercia, 10 metri di lunghezza per 2,5 metri di larghezza, è una barca a fondo piatto tipica del lago.