Magdeburgo c’è un italiano tra i feriti | è un quarantenne calabrese Ha lesioni alle gambe e alla schiena

C’è un cittadinotra inell’attentato terroristico che venerdì scorso ai mercatini di Natale di, in Germania, ha provocato 5 morti. È un uomo di 40 anni, Marco Forciniti, originario di Pietrapaola, in Calabria. La conferma arriva dal sindaco del Comune della provincia di Cosenza, Manuela Labonia. “Tra iche ancora lottano per la loro vita, purtroppo, ci è giunta notizia esserci un giovane, figlio di un nostro concittadino”, rende noto il sindaco su Facebook. “In questi attimi di grande sconforto esprimiamo grande vicinanzafamiglia e l’augurio di pronta guarigione al giovane”. L’uomo, da quanto si apprende, avrebbe riportato graviagli arti inferiori e. E al momento si troverebbe ricoverato nell’ospedale universitario di