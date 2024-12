Oasport.it - Giovanni Morsiani è il nuovo presidente della FIJLKAM, sconfitto Ezio Gamba

Ilquadriennio olimpico verso Los Angeles 2028 si apre per la(Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) con l’elne dicomefederale al posto di Domenico Falcone, che non si è ricandidato. Il faentino è stato eletto con il 54,84% dei voti validi (38.859), contro il 44,61% (31.611) registrato dal suo avversario.“Voglio ringraziare tutti quanti mi hanno dato fiducia e per primo Lucio Caneva che, con la sua lungimiranza, mi ha spinto verso questo percorso già due anni fa. E ringrazio anche Matteo Pellicone che ha reso possibile tutto questo nonché iluscente Mimmo Falcone che mi ha incoraggiato, anche verso la stradadiplomazia. Proprio con Lucio ci siamo mossi fin da subito sul territorio“, le prime dichiarazioni a caldo didopo la vittoria.