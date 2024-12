Lanazione.it - Furto sacrilego a Viareggio, rubate le ostie. La Diocesi: “Stasera preghiera riparatrice”

, 23 dicembre 2024 –, nella chiesa di Santa Maria Assunta alla Migliarina: domenica pomeriggio ignoti sono entrati in chiesa e hanno rubato leconsacrate. Puntavano chiaramente a quelle, considerato che la pisside è stata svuotata e lasciata nel tabernacolo. I ladri hanno anche fatto un’incursione nei locali della parrocchia dopo aver forzato alcune porte, rubando anche lì: in questo caso il bottino non è meglio precisato. "Purtroppo sette e gruppi dediti a messe nere - realtà pericolose anche da un punto di vista sociale - sono all'origine di queste profanazioni”, dicono dalla, preoccupata più per ildelleche dei beni materiali. Proprio per questo l'arcivescovo di Lucca, Paolo Giulietti, ha deciso di presiedere lunedì 23 dicembre alle 21 unacon adorazione eucaristica proprio nella chiesa della Migliarina.