Ilfattoquotidiano.it - “Faccio pagare l’affitto e le bollette a mia figlia di 15 anni: è stata lei a dire di voler esser trattata come un’adulta”: il post del papà scatena il dibattito su Reddit

Vuoleda adulta? Bene, paghi affitto e. Un padre del Kent, nel Regno Unito, è finito nella bufera mediatica dopo aver condiviso sula sua “ricetta educativa” per laadolescente. Il, intitolato “Teenager wanted adult freedoms and is now dealing with adult consequences”, hato un’ondata di critiche e commenti, dividendo l’opinione pubblica tra chi appoggia il suo rigore e chi lo accusa die eccessivamente severo.Tutto ha inizio con unpubblicato dall’uomo, che racconta la sua versione dei fatti. La, a suo, da duesfida le regole familiari, tra cui il coprifuoco alle 21 nei giorni feriali e alle 22 nel weekend, il divieto di utilizzare dispositivi elettronici in camera da letto e l’obbligo di contribuire alle faccende domestiche o portare a spasso il cane.