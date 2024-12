Amica.it - Andrea Di Luigi, da Ozpetek al thriller “Il corpo”: «Di poche parole». L’intervista di Amica

Partiamo dalla fine. AdDi, 29 anni, glielo confidiamo subito: assomiglia a Matteo Berrettini, il tennista italiano. «Me lo dicono tutti. allora, se faranno un biopic su di lui, avrò la parte assicurata» (ride, ndr). Scherzi a parte, i suoi set vincenti il giovane marchigiano li sta giocando da qualche anno come attore.Tutto ha avuto inizio con un corso alla scuola di cinema Ifa di Pescara, cui sono seguiti spettacoli teatrali, progetti cinematografici indipendenti, spot pubblicitari e, infine, la telefonata che gli ha cambiato la vita (quella per la sua prima parte), mentre stava lavorando in un bar non lontano dagli studi di Cinecittà. Due film all’attivo. Un anno fa, il debutto con il botto in Nuovo Olimpo di Ferzan Özpetek, appunto, storia d’amore di due giovani (Pietro ed Enea) che nella Roma Anni 70 si innamorano, si allontanano e poi, dopo 30 anni, si ritrovano.