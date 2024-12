Ilgiorno.it - Varedo, il mistero del cecchino che spara contro balconi e antenne tv. E se cambiasse obiettivo?

(Monza e Brianza) – 22 dicembre 2024 - Una vicenda kafkiana, tra l'assurdo e l'incomprensibile, con uno sfondo “giallo” alla Agatha Christie. Uno, nessuno, centomila indiziati, e zero colpevoli. Non siamo in libreria, putroppo, ma tra le pagine grigiastre di via Sant’Aquilino a. Dove quotidianità diurna e sogni notturni sono agitati da un misterioso, che si diverte a colpire tetti,, persiane,e serenità dei residenti. Una storia a suo modo unica, che da ben un anno e mezzo tiene ancorate circa quaranta famiglie all'ansia e alla paura. Tutti in allerta. Tutti con orecchie e occhi spalancati. Per trovare un indizio, un appiglio, un'immagine, un volto e soprattutto un perché. “Sono già stato informato un anno e mezzo fa dai carabinieri di questa vicenda – spiega il sindaco Filippo Vergani -.