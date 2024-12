Lanazione.it - Sinalunga, 815mila euro dalla Regione per il secondo lotto dei lavori del Palazzo Pretorio

(Siena) 22 dicembre 2024 - Le risorse in arrivo aToscana ammontano a, di cui 115 mila serviranno per riqualificare il campo da tennis al Cassero, mentre 700 mila andranno a completare, con il II, idi recupero dell’antico. I fondi verranno erogati tutti nel 2025 ed entro la fine dell’anno dovrebbero essere terminati idi ristrutturazione del campo da tennis, per il quale i 115.000stanziatirappresentano l’intero importo dell’intervento. Per quello che riguarda invece il, il valore complessivo del II, che prevede la realizzazione della parte impiantistica e l’installazione degli infissi, è di 1,5 milioni di, e i 700.000stanziatine rappresentano quasi la metà.