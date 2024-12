Oasport.it - Hockey ghiaccio: Renon e Cortina cadono nel sabato di Alps League. Sorride solo Vipiteno

Due sconfitte ed una vittoria per le squadre italiane impegnate neldedicato al Campionato2024-2025 disuin una giornata che ha visto coinvolte Ritten,.Brusca frenata in tal senso per i Buam che, dopo la vittoria all’overtime nel derby contro, sono caduti in occasione dello scontro diretto con Kitzbuhel per 7-3 in un match complicatosi irrimediabilmente nel terzo e ultimo periodo, dove gli austriaci hanno concretizzato lo strappo.Non è andata tuttavia meglio proprio a, costretta a cedere il passo allo Jesenice per 1-2, consentendo ai rivali di volare al secondo posto in classifica con 45 punti. L’unica are è stata quindi, uscita vittoriosa dal vìs-a-vìs contro il KHL Sisak per 1-3. Il trionfo ha quindi consentito alla compagine trentina di salire al 29 posto ad un passo dal gruppo formato da Unterland, Celje e Merano.