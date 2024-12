Metropolitanmagazine.it - Classifica a Radio 13-19 dicembre: al primo posto “Islanda” dei Pinguini Tattici Nucleari

Nellastilata da Earone, assistiamo ad un nuovo cambio al vertice con Feeling di Elodie e Tiziano Ferro che dopo una settimana cede il testimone di brano più ascoltato addei.Al vertice per sei settimane consecutive, Cesare Cremonini con Ora Che Non Ho Più Te, brano certificato disco di platino, scende dalla #6 alla 10. Stabile alla #9, Dillo Solo Al Buio di Elisa, inda cinque settimane durante le quali ha raggiunto la posizione #7, la più alta dalla sua release avvenuta lo scorso 15 novembre. Il prossimo 18 giugno, si terrà ilconcerto della cantautrice di Monfalcone allo Stadio San Siro. In discesa dalla #7 alla #8, i Coma Cose con Posti Vuoti, brano firmato dai due artisti (divenuti recentemente anche marito e moglie) con Jacopo Ettorre e Michele Zocca.