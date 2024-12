Quotidiano.net - Buste paga: al Nord più alte del 50% rispetto al Sud

Milano, 20 Dicembre 2024 – I lavoratori delhanno una bustadi gran lunga superiore a quelli del sud Italia. L’analisi della Cgia sulle differenze salariali fa emergere che i lavoratori del settentrione percepiscono una bustadi circa 2mila euro lordi al mese, mentre quelli del meridione si trovano in busta1.350 euro. In termini percentuali la differenza è mediamente del 50% in più; in valori assoluti +8.450 euro lordi all’anno. Per questo mese di dicembre, ovviamente, lo spread riguarda anche la tredicesima mensilità che vieneta proprio in questi giorni. E sebbene le gabbie salariali siano state abolite nel 1972, oltre 50 anni di applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) non ha mitigato le marcate differenze retributive tra le regioni italiane, anche se l’obbiettivo, in linea di massima, è stato raggiunto solo a livello intra-settoriale.