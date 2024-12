Elodie | Volevano fare di me una Mia Martini avrei preferito la cubista

Leggi su Open.online

La cantanteparla oggi in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. «Mi sento una signora e una bambina allo stesso tempo», dice mentre si prepara al Festival di Sanremo in cui sarà in gara con Dimenticarsi alle 7. «Vorrei riappropriami di quello che ho fatto in passato, tante cose le avevo rifiutate e messe nel cassetto. Vorrei dare dignità a quello che ho fatto ad “Amici”, al mio primo Sanremo, raccontare quel percorso e aggiungere qualcosa di nuovo», sostiene.Appesantita«Dopo il Festival 2017 non sapevo più cosa. Mi sentivo appesantita, mi sembrava di essere mia zia e non volevo sentirmi quel peso addosso. Piuttosto che continuare così sarei tornata aladi me una Miaa 25 anni e io volevo essere leggera e felice», aggiunge.