Anteprima24.it - SERIE C/ Cavese-Benevento, la diretta testuale

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutisi affrontano al “Simonetta Lamberti” nella prima giornata di ritorno. I giallorossi sono in vetta alla classifica a +2 sul Monopoli e +3 sull’Audace Cerignola mentre la compagine metelliana è dodicesima a quota 24. All’andata ad imporsi fu il2-1 in rimonta con le reti di Berra e Pinato dopo l’iniziale vantaggio dei blufoncè in avvio grazie ad un autogol di Tosca. Novità nelcon mister Auteri che effettua due cambi in difesa inserendo Capellini e Tosca al posto di Meccariello e Ferrara. Confermato l’impiego a destra di Veltri al posto dell’infortunato Oukhadda. A centrocampo ci sono Talia e Prisco mentre in attacco si torna all’antico con Simonetti, Manconi e Lamesta a supporto di Perlingieri. FORMAZIONI UFFICIALI (ore 20:30)(4-3-3): Boffelli; Rizzo, Peretti, Saio, Loreto; Konate, Pezzella, Vitale; Fella, Vigliotti, Sorrentino.