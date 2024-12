Morte di Ramy Elgaml la relazione dei vigili | Urto prima dell’incrocio tra la pattuglia e lo scooter La moto è caduta durante la svolta

Leggi su Open.online

Il contatto tra il TMax in sella al quale fuggivano, 19enne morto il 24 novembre scorso e il conducente Fares Bouzidi, e la vettura dei carabinieri sarebbe avvenuto pocotra via Ripamonti e via Quaranta, in zona Corvetto, nel capoluogo lombardo, al termine di un lungo inseguimento per le vie cittadine. Il momento esatto non è ripreso nei frame della telecamera, ma – sulla scorta dei fasci di luce e altri elementi – «si nota che dopo il contatto, eche losvolti, vi è ancora spazio tra il mezzo a due ruote e ladei carabinieri». È ciò che emerge nellafinale depositata ai pm dagli agenti della Polizia locale di Milano. Un’ipotesi che, se confermata dalla perizia del consulente della Procura, potrebbe cambiare gli esiti delle indagini.