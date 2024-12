Mistermovie.it - Mister Movie | Kris Pearn regista del film d’animazione di Ghostbusters per Netflix

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.e Sony Animation stanno collaborando a un nuovoanimato sui, conscelto comedel progetto. Secondo un rapporto di Deadline,, noto per il suo lavoro in Cloudy With A Chance of Meatballs 2 e The Willoughbys, è stato scelto per dirigere questa nuova avventura animata nel celebre franchise.Svela il NuovoAnimato suialla RegiaAl momento, non sono stati rivelati molti dettagli sul. Non sono stati svelati sceneggiatori o membri del cast, né tanto meno la trama completa del. Deadline riporta che gli studi coinvolti mantengono il progetto top secret, lasciando molti dettagli alo. Tuttavia, si sa che ilpotrebbe esplorare una nuova direzione per il franchise di, simile al successo ottenuto da Spider-Man: Into the Spider-Verse per il mondo dell’animazione Marvel.