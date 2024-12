Ilgiorno.it - Bombe fatte in casa, coltelli e attentati incendiari: chi è lupo solitario di Muggiò ispirato da nazismo e fanatismo religioso

(Monza Brianza) – È già stato denunciato per danneggiamenti a decine di auto e per bottigliee scagliate contro i portoni di varie chiese della sua cittadina. Ora per Daniele L., 31 anni, di, è arrivata la condanna a 16 mesi di reclusione per il reato di detenzione di materiale esplosivo. Ad infliggergliela, nel processo con il rito abbreviato, la gup del Tribunale di Monza Francesca Bianchetti. Per questa accusa il 31enne era stato arrestato dai carabinieri sulla base di un provvedimento restrittivo emesso dal Tribunale di Monza e ora si trova agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico perché ritenuto soggetto socialmente pericoloso. Le indagini dei carabinieri si erano intensificate nei mesi scorsi, quando hanno cominciato a moltiplicarsi i casi di auto vandalizzate.