Lanazione.it - Allieva carabiniere suicida a Firenze, annullato il provvedimento di archiviazione

Leggi su Lanazione.it

, 20 dicembre 2024 –ildiper la morte di Beatrice Belcuore, la 25enneche il 22 aprile scorso, a, si tolse la vita sparandosi con la pistola di ordinanza nella Scuola marescialli e brigadieri dell'Arma. Il motivo è legato al mancato avvertimento della famiglia circa la richiesta di, nonostante i parenti avessero chiesto di essere informati, come prevede la legge. "Ora proporremo opposizione all'perché vogliamo conoscere la verità", annuncia l'avvocato Riziero Angeletti, legale dei genitori della carabiniera. “La Procura – prosegue – dimostri con esaustività di aver fatto tutto il possibile e necessario per arrivare a una conclusione, poi accetteremo pacificamente un'". Prosegue il legale: "Chiederemo la riesumazione della salma per eseguire l'autopsia e depositeremo tre consulenze: una medico legale, un'altra dello psicologo forense e una terza del tecnico informatico sui messaggi contenuti nel cellulare".