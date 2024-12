.com - Allarme meteo nel Lazio: previsioni di maltempo e neve in arrivo

Leggi su .com

La Direzione Emergenza, Protezione Civile e NUE 112 della Regioneha diramato un’allertagialla valida a partire dalle prime ore di domani, venerdì 20 dicembre, e per le successive 24-36 ore. Sono attesi venti intensi provenienti da nord, con raffiche che potranno raggiungere la forza di burrasca o burrasca forte, causando possibili mareggiate lungo le coste più esposte., vento e pioggiaDal mattino di venerdì, per un intervallo di 12-18 ore, si prevedono nevicate a partire da quote comprese tra i 600 e gli 800 metri. Gli accumuli nevosi saranno prevalentemente di entità moderata.Parallelamente, nel corso della giornata e fino alle successive 18-24 ore, sono attese precipitazioni sparse, principalmente concentrate nelle aree appenniniche, con accumuli di pioggia che varieranno da lievi a moderati.