Titoli di giornali usati come "piccone" contro la giunta della Lombardia: "Non siamo più locomotiva d'Italia"

Milano – L’opposizione ha scelto idi giornale allo scopo di “picconare”, per usare la metafora cossighiana, ladi Regionepresieduta da Attilio Fontana. Nel consiglio regionale di giovedì mattina, i membri del Partito democratico hanno esposto cartelloni in cui denunciano le carenze del governo lombardo proprio nelle tre competenze regionali per eccellenza: sanità, crescita economica, case popolari. La protesta è stata messa in atto durante la discussione e votazione di emendamenti e ordini del giorno al bilancio preventivo. Su ogni cartello un titolo di giornale, tra cui diversi del Giorno: “L’edilizia pubblica lombarda: sfitte oltre 32mila case popolari” oppure “La frenata dell’industria, inpiù cassa integrazione: le imprese tagliano i salari”. “La Regione è immobile di fronte a unache non cresce piùdovrebbe e di fronte a problemi enormile liste d’attesa in sanità”, sostiene il Partito democratico.