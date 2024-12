Liberoquotidiano.it - La solita doppia faccia dei nuovi partigiani anti-Musk

Leggi su Liberoquotidiano.it

È ufficiale. Elonli ha fatti impazzire tutti: i parrucconi della iper-regolazione europea, gli eterni mandarini del potere italiano, i guru (e i paraguru) abituati ad essere accettati solo in quanto supporter della sinistra. E inveceha scombinato i giochi. Ha preso su di sé un enorme rischio, certamente: immaginate cosa sarebbe stato di lui in caso di sconfitta di Donald Trump, con il quale si è apertamente schierato quando il risultato elettorale americano appariva ancora incertissimo. Sta di fatto che pure qui in Europa il capo di Tesla è diventato un'autentica bestia nera delle élites politiche e mediatiche, quasi più scatenate verso di lui che contro Donald Trump. Per decenni, in particolare in Italia, avevano non solo sopportato ma supportato – comportandosi da veline, da majorettes, da cheerleaders – qualunque intromissione estera: dalle risatine di Merkel e Sarkozy alle frustate di Juncker-Dombrovskis-Moscovici.