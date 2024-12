Bergamonews.it - Debutta “Maestro Lorenzo. Il musical a misura di bambino!”

oggi in Italia un format unico, frutto della collaborazione tra la pluripremiata casa di produzione Studio Bozzetto e il performer e noto conduttore televisivoBranchetti: nasce “. Ildi!”, il primo preschoolitaliano, interamente dedicato ai più piccoli e le loro famiglie, che intreccia musica, ballo e recitazione in un genere di spettacolo innovativo, pensato per intrattenere bambini e bambine e allo stesso tempo trasmettere loro messaggi educativi ed emozionanti.Ecco così si va alla scoperta del mondo attraverso divertenti coreografie sulle note di canzoni famose, riscritte e reinterpretate in un mix di canto, recitazione e ballo per raccontare aneddoti e curiosità su ciò che ci circonda in modo originale, coinvolgente e, soprattutto, efficace.