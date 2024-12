Cultura | al via la XI edizione di Birdland suggestioni e sapori dalla parola scritta

Leggi su Ildenaro.it

L’undicesimadella rassegna “, e”, organizzata dall’associazione Neapolis Alma e finanziata con DGRC n. 470 del 20/09/2024 “Piano di promozione e valorizzazione della2024”, è iniziata oggi con la visita guidata “La Napoli al tempo di Matteotti”, con Agnese Palumbo, Felicia Paragliola, Valentina Sodano e i ragazzi dell’Isis Europa di Pomigliano D’Arco, andati alla scoperta dell’architettura e dell’arte del periodo fascista, di Napoli e di alcuni luoghi della provincia, focalizzandosi anche su tutto quello che andava in contrasto e in opposizione allo spirito del tempo.La rassegna proseguirà domani, giovedì 19 dicembre, alle ore 10.00, al Liceo Calamandrei di Ponticelli, dove il preside Vincenzo Falco e il coordinatore professor Giuseppe Cantone, accoglieranno due eventi dedicati ai ragazzi: il primo “Da Marconi al Podcast” sarà affidato ai racconti di due storici frequentatori del mezzo radiofonico con un profondo legame con la Rai di Napoli, Renato De Rienzo (attore, regista e docente) e Gino Aveta (autore e conduttore), per passare poi all’evento pomeridiano, alle ore 18.