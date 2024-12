Danielebartocciblog.it - Successo per la festa rossonera con Di Stefano e Pellegatti

Grandea Fermo, nelle Marche, per laa tinte rossonere con i ‘mitici’ Peppe Die Carlo. Una gran bella cena di gala (per brindare tutti insieme al nuovo anno) è andata in scena due giorni fa, lunedì 16 dicembre, ore 21, all’interno della bellissima cornice dell’Hotel Astoria Fermo, a due passi dal suggestivo centro storico fermano. Un divertentissimo evento di fine anno, ricco di calore, colori ed emozioni, targato Milan Club Fermo (e condotto dalla giornalista Marta Bitti), con la mission di celebrare in grane stile il ‘Diavolo Rossonero’. Graditi ritorni in terra marchigiana: special guest dell’evento a tinte Milan, Peppe Di(Sky Sport) e l’altro conosciutissimo giornalista (tifosissimo del Milan) Carlo. Ingresso libero e grande cornice di pubblico (con invidiabile colpo d’occhio) lunedì sera all’Hotel Astoria.