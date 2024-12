Lapresse.it - Export, Salini: “Siamo Paese capace di vendere ghiaccioli agli eschimesi”

Leggi su Lapresse.it

unche non ha risorse, non ha materie prime.undi trasformatori, gente che ha ingegno e capacità di fare ma il nostro problema è più l’import che l’undi gente che èdi. Non esiste un posto nel mondo dove lei non trova un angoletto, un italiano che si è inventato un mestiere. Il nostro è undi gente che ha capacità straordinarie ma è privo di queste materie prime”. Così Pietro, Amministratore Delegato di Webuild, intervenendo alla seconda edizione della Conferenza Nazionale dell’e dell’internazionalizzazione delle imprese, a Milano, presso la Bocconi.