Addio al lavoro il momento che temevamo è arrivato | Smetti subito di assumere esseri umani

Ilche: l’intelligenza artificiale è sempre più vicina a soppiantarci e anche il marketing ce lo fa notare.L’avvento dell’intelligenza artificiale (AI, all’inglese) ha segnato un punto di svolta nella storia dell’tà, aprendo le porte a un futuro in cui la tecnologia potrebberuoli sempre più centrali nelle nostre vite. Questa transizione, tuttavia, non è priva di controversie e preoccupazioni, soprattutto per quanto riguarda l’impatto sul mondo delalumano? Ci vuole la full automation (con universal income annesso) – notizie.comRecentemente, una startup di intelligenza artificiale denominata Artisan ha scatenato un acceso dibattito con la sua campagna pubblicitaria dallo slogan provocatorio: “Stop hiring human” (“di”).