Ilrestodelcarlino.it - La programmazione della Cultura è anche digitale

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nell’ottica di una nuovadel settore, è stato da pochi giorni inaugurato il nuovo portale dedicato ai Musei Civici di Ferrara. Dal 9 dicembre, infatti, la città patrimonio d’arte e dicompie un ulteriore passo per la valorizzazionepropria storia econ la messa online di www.museiferrara.it, il nuovo sito internet dei Musei Civici. Realizzato dal Servizio Musei d’Arte del Comune di Ferrara con il contributo Regione Emilia-Romagna, il portale rappresenta un salto di qualità nella comunicazionele e offre un’interfaccia moderna, intuitiva e accessibile. Grazie a un design responsive, i contenuti sono fruibili da qualsiasi dispositivo, sia per chi naviga da desktop che da mobile. www.museiferrara.it intende essere il punto di riferimentoper scoprire i musei: una panoramica dettagliata delle collezioni permanenti, delle mostre temporanee e delle attività di musei come Schifanoia, il MuseoCattedrale, lo Spazio Antonioni o il Museo di Storia Naturale, oltre, naturalmente, a fornire tutte le indicazioni per pianificare la visita grazie a informazioni sempre aggiornate su orari, biglietti, prenotazioni, accessibilità ed eventi.