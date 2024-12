Iltempo.it - "Giù quelli dei parlamentari": stipendi più alti ai ministri, FI spiazza M5S e Pd

«Proporrò di equiparare loo di senatori e deputati a quello deinon eletti in Parlamento. Vediamo se la sosterranno». La proposta è del senatore azzurro Maurizio Gasparri che entra a gamba tesa nella polemica sull'aumento sulloo die sottosegretari. Una provocazione a cui ha replicato la senatrice grillina Alessandra Maiorino: «Voteremo la sua proposta e gli daremo l'occasione storica di aver fatto finalmente qualcosa di buono per i cittadini». Per stemperare gli animi il ministro della Difesa Guido Crosetto qualche giorno fa è intervenuto su X proponendo, in caso di approvazione dell'emendamento, di far entrare in vigore la norma con il prossimo governo. E ieri ha annunciato di aver «chiesto ai relatori di ritirarlo ed evitare inutili polemiche». Da giorni tiene banco il dibattito sull'aumento delloo ainon