Confartigianato e Coldiretti donano al vescovo la stuatuina del presepe 2024

È giunta alla quinta edizione l’iniziativa, promossa dain collaborazione con Fondazione Symbola, che prevede la realizzazione e la consegna di una statuina simbolica delai Vescovi delle Diocesi italiane, con l’obiettivo di mettere in evidenza i valori dell’impresa di territorio e dell’artigianato, valorizzando allo stesso tempo la tradizione millenaria deliniziata da San Francesco.Dopo ‘l’infermiera anti Covid’ del 2020, ‘l’imprenditore che usa la tecnologia’ del 2021, l’imprenditrice della manutenzione del verde del 2022 e il giovane apprendista accanto al suo maestro del 2023, per ilsi è scelto di rappresentare il tema della qualità del Made in Italy attraverso la riproduzione di un’imprenditrice artigiana del settore caseario, a incarnare la ricerca della materia prima, la cura delle produzioni, la certificazione e tracciabilità dei prodotti, il riconoscimento del valore aggiunto che l’artigianalità esprime.