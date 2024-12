Quotidiano.net - Nasce AI4Society il nuovo centro di ricerca Luiss del futuro

LA NOSTRA SOCIETÀ, l’ambiente, le istituzioni e le aziende stanno vivendo profonde trasformazioni strutturali, guidate da cambiamenti climatici, globalizzazione e digitalizzazione, che rendono evidente l’urgenza di ripensare radicalmente i nostri stili di vita. Pensiamo, ad esempio, all’organizzazione delle città e al rapporto tra aree urbane e rurali, ai sistemi di produzione e al rispetto dei limiti ecologici, al benessere personale e alla costruzione di comunità più inclusive. Le sfide di questo mondo in rapida evoluzione verso unche ancora non riusciamo neanche ad immaginare richiedono un numero crescente di persone capaci di governare tecnologie innovative e di sviluppare soluzioni che ci permettano di prosperare in equilibrio con gli ecosistemi. In questo contesto, l’intelligenza artificiale (IA) offre un potenziale enorme per risolvere problemi complessi, migliorare la produttività e creare nuovi servizi, con un impatto profondo e trasversale in vari settori, che vanno dall’economia alla finanza, dall’industria alla sanità, dal commercio all’intrattenimento.