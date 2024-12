Thesocialpost.it - Giubileo, il pellegrinaggio dedicato alla comunità Lgbtqia+ ricompare sul sito del Vaticano

Leggi su Thesocialpost.it

Sembrava un’odissea senza fine, ma ilpromosso dall’associazione La Tenda di Gionata si farà. L’evento, previsto per il 6 settembre 2025 e legato al, è tornato sulufficiale deldopo giorni di caos. La vicenda ha scatenato polemiche dentro e fuori la Chiesa, dimostrando quanto il tema dell’inclusione resti delicato e divisivo.Leggi anche:2025, scompare la giornata per laLgbtq+ prevista a settembreUn ritorno dopo la sparizioneLa Tenda di Gionata, associazione che offre accompagnamento spirituale alle persone Lgbt+, aveva visto il suocomparire nel calendario ufficiale degli eventi giubilari. Poi, improvvisamente, era sparito. Cliccando sul link dell’evento, compariva un secco “404 Page not found”. Nessuna spiegazione, nessun avviso agli organizzatori.