Debito pubblico dell’Italia sempre più alto, verso i 3mila miliardi entro fine anno

Ilitaliano continua a crescere nonostante la maggiore attenzione ai conti pubblici del Governo di Giorgia Meloni. I dati di Bankitalia riportano che l’indebitamento del nostro Paese a ottobre ha raggiunto 2.981,3di euro, aumentando di 19,9rispetto al mese precedente.Le amministrazioni pubbliche sono quasi in pareggio di bilancio, con soltanto 100 milioni di deficit accumulato in un mese. Pesa soprattutto il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche. La spesa più alta rimane quella delle pensioni, con 337,4annui previsti, pari a quasi il doppio della totalità della raccolta di fondi derivata dall’Irpef, la prima tassa per gettito.Ilcontinua a crescereSecondo i dati della Banca d’Italia, a ottobre 2024 ilè cresciuto di altri 19,9di euro.