Calciomercato.it - Vlahovic risponde ai tifosi: ecco cosa ha fatto infuriare l’attaccante della Juventus

Leggi su Calciomercato.it

Lasi ferma anche contro il Venezia e dopo il fischio finale arriva la contestazione da parte deie i toni si accendonoAncora una volta, la decima in questo campionato, la squadra di Thiago Motta non va oltre al pareggio: un risultato deludente considerato che l’avversario era il Venezia ultimo in classifica, che non ha rubato nulla e che ha sfiorato addirittura di tornarsene a casa con il bottino pieno.aiha– Calciomercato.it (LaPresse)A essere preoccupante, oltre al modo in cui lasi è seduta dopo essere passata in vantaggio, è anche il clima che si è creato allo Stadium, con la contestazione da parte deie il litigio di Dusancon la curva bianconera.