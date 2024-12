Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta femminile Hochfilzen 2024 in DIRETTA: Germania avviata per la vittoria, Italia in lotta per la top ten

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DIDALLE 14.1512.48 Carrara non guadagna su Canada e Finlandia, l’dovrebbe rimanere in 12ma posizione.12.47 La Francia arriva in seconda posizione a 1’05” dalle teutoniche, terza la Svezia a 26? dalla piazza d’onore.12.46 VINCE LA! Il mix tra esperienza e gioventù paga i dividendi e arriva laper la formazione tedesca.12.45 Continua a guadagnare Preuss sulle avversarie, la tedesca si avvia a festeggiare.12.44 Due ricariche utilizzate da Carrara, l’rimane in dodicesima posizione. Il distacco dal decimo posto è di 13?.12.43 Jeanmonnot è uscita dal poligono con un minuto di ritardo da Preuss. Oeberg si trova a una trentina di secondi dalla francese.12.42 Zero fenomenale di Oeberg, la Svezia salirà sul podio.