Ilfattoquotidiano.it - Dal burro artigianale di Parigi al cioccolato con pistacchio e sesamo di Dubai: viaggiare per assaggiare i cibi virali è il nuovo trend di TikTok

C’è chi attraversa mezzo mondo per degustare un cibo virale proposto dai food influencer su. Ma dato che ogni viaggio – pure di lavoro – è sempre una scoperta, tanto vale lanciarsi in assaggi ovunque ci si trovi, fosse anche una rapida gitarella. Anche se è solo a due passi da casa, una specialità fino ad allora sconosciuta può diventare una rivelazione per il palato.“Cosa sarebbe un viaggio senza le sue scoperte culinarie?” Con queste parole si apre l’hashtag #travelfood, su, con i suoi 43,2K post. La piattaforma social è prodiga di suggerimenti per chiunque voglianuovi e stimolanti fuori casa. Ma, sull’onda dei suggerimenti dei food influencer, non è indispensabile fare come certi follower, che hanno percorso migliaia di chilometri solo per degustare il, le patate arrosto da due ambulanti inglesi (dopo una lunga fila), i panini di sottaceti a New York (fuori cetriolini, dentro salumi o formaggi).