Lopinionista.it - Urso: “Prima un ‘piano Italia’, poi Elkann in Parlamento”

ROMA – Nel confronto con Stellantis “latappa importante” sarà il tavolo del 17 dicembre, che può portare ad un “piano Italia” per il settore auto, “penso che poi – dice il ministro Adolfo, a margine di un dibattito sulla crisi del settore auto ad Atreju – il presidente Johnpotrà accogliere l’invito delpresentando quello che è il nuovo piano di Stellantis in Italia”.“Io credo che latappa importante, per dimostrare che vi è un nuovo grande inizio in uno spirito di piena collaborazione tra tutte le parti, Governo, Regioni, sindacati e certamente l’azienda, e le aziende dell’indotto della componentistica, sia quella del tavolo del 17”, ha indicato il ministro.“Se, come penso, in quel momento sarà possibile enucleare un, che abbia risorse importanti e significative investite in ricerca, innovazione, in piattaforme, in nuovi modelli, cioè negli stabilimenti italiani, e nel contempo un rapporto pienamente collaborativo con l’industria della componentistica per gestire la transizione insieme, penso che poi il presidentepotrà accogliere l’invito delpresentando quello che è il nuovo piano di Stellantis in Italia, anche alla luce delle decisioni che dovranno essere assunte in Europa e quindi delle nuove necessarie regole europee”.