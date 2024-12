Lortica.it - Santa Lucia: la luce e l’ombra delle feste

Si dice che la notte disia la più lunga dell’anno, ma per molti, in realtà, è il Natale a sembrare interminabile. Per chi vive il buio dell’anima, i giorni di festa si allungano in un silenzio assordante, fatto di assenze, di ricordi e di un senso di inadeguatezza. Per altri, invece, il Natale è una celebrazione, un’esplosione di luci e colori che riempiono il cuore di gioia. È come se ledividessero il mondo in due: da una parte chi le vive come un dono prezioso, dall’altra chi, per mille ragioni, le affronta come una prova.Nella Bergamasca, doveè ancora oggi una tradizione sentita, ai tempi di mio marito, nato nel lontano 1930, siggiava, nelle terre di Bartolomeo Colleoni, il 13 dicembre, non il 25. Per avere un’idea del tempo che fu, bisognerebbe riandare con la mente al famoso film “L’albero degli zoccoli”.