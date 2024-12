Lanazione.it - Calcio, le squalifiche per illecito sportivo. Montignoso ‘incastrato’ dai messaggi

(Massa), 13 dicembre 2024 – Ci sarebbe il risultato di-Pontremolese, partita disputata lo scorso 4 maggio, alla base della sentenza di primo grado con cui il Tribunale federale territoriale ha comminato al club rossoblù un totale di 44 anni e mezzo di squalifica divisi fra il presidente Vitacca, il dirigente Ambrosini, l’allenatore Mori e dieci calciatori della Juniores (oltre a un’ammenda da duemila euro e alla decurtazione di 8 punti in classifica). Il match, valevole per la terzultima giornata del campionato Juniores provinciale U19 ‘23-‘24, si era chiuso sul risultato di 1-4 per i lunigianesi, che nel secondo tempo avevano ribaltato l’1-0 in favore dei padroni di casa. Stando a quanto riportato nelle motivazioni di tale decisione, depositate dal Comitato Regionale della Figc, le indagini della Procura Federale sulla sfida sarebbero scaturite dopo l’esposto presentato dalla Massese, che aveva chiuso il proprio campionato in seconda posizione a due sole lunghezze di ritardo proprio dalla Pontremolese.