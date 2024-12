Lanazione.it - Assemblea di fine anno dell'Associazione Vivaisti Italiani alla Grotta Giusti

Leggi su Lanazione.it

Numerose le autorità e gli ospiti presenti" in occasionedicon la grande soddisfazione del presidente Alessandro Michelucci. Non mancavano, ovviamente, i diretti protagonisti, ovvero gli operatori del verde che haffrontato le tematiche del settore. L’ha approvato il bilancio di previsione, con i saluti del Prefetto Licia Donatella Messina per poi lasciare spazioconferenza dedicata alle "Forme di verde urbano", con il presidente del Distrettoco Francesco Ferrini e l’agronoma Laura Gatti. Ci sono poi stati i salutia sindaca di Monsummano, Simona De Caro, del sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, accompagnato dall’assessore all’urbanistica Leonardo Cialdi, dei consiglieri regionali Federica Fratoni e Alessandro Capecchi, Gabriele Giacomelli per la Provincia, Maurizio Bruschi in rappresentanza del Comune di Serravalle e le autorità militari del territorio.